Crêpe Nutella e barrette | ora Ferrero si fa gli snack

Dalle tavolette al cioccolato ai biscotti. Dalle barrette proteiche e alla frutta e cerali al nuovo Kinder Crispy. E poi la prima crêpe pronta targata Nutella. Ferrero ci ha preso gusto, facendo venire l'acquolina in bocca pure al mercato. Con l'Innovation Day organizzato ieri a Milano, l'azienda di Alba ha infatti presentato cinque nuovi prodotti in arrivo sugli scaffali italiani, realizzati con la volontà di ampliare l'offerta commerciale e con l'intenzione di presidiare nuovi segmenti di mercato. Per la multinazionale, la strada appare tracciata: secondo i dati di Circana, tra il 2021 e oggi Ferrero è stata l'azienda con il più alto livello di crescita nel mercato di riferimento, con un attuale portafoglio di oltre trenta brand su dodici differenti categorie di prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

