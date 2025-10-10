Cremona uccise il coinquilino a coltellate | Marco Viti condannato a 16 anni
Cremona, 10 ottobre 2025 – Sedici anni di galera per Marco Viti, 49enne di Cremona, che il 28 ottobre dello scorso anno uccise, durante una lite, Paolo Gamba, 44 anni, anche lui cremonese e che gli aveva offerto ospitalità. In tribunale a Cremona ieri c’è stato il verdetto del procedimento per omicidio. Al termine del dibattimento, che si è svolto con il rito abbreviato, il pubblico ministero Francesco Messina ha chiesto alla giudice Elisa Mombelli di condannare Viti a 24 anni di prigione che, ridotti di un terzo per il rito, fanno 16 anni e la magistrata ha accolto la richiesta. “Siamo moderatamente soddisfatti – ha dichiarato l’avvocato Paolo Rossi, che difende Viti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
