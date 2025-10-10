Creator trasforma la routine dei genitori in una scheda per la palestra | Mi ha ispirato ciò mia madre

Una content creator americana è diventata virale trasformando le frasi e le "mosse" tipiche dei genitori in un’esilarante routine da palestra su TikTok. Con ironia e realismo, il suo video mostra che fare il genitore è il vero “allenamento quotidiano”. Dietro le risate, si cela perà un messaggio autentico: non esiste un modo giusto per crescere un figlio, ognuno trova la propria formula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: creator - trasforma

Non sono creator qualunque, ma sacerdoti capaci di trasformare il linguaggio religioso in contenuti a misura di smartphone - facebook.com Vai su Facebook

Creator trasforma la routine dei genitori in una scheda per la palestra: “Mi ha ispirato ciò mia madre” - Una content creator americana è diventata virale trasformando le frasi e le "mosse" tipiche dei genitori in un’esilarante routine da palestra ... Da fanpage.it