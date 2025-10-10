Crack a Genova retata nel centro storico e a Sampierdarena | 20 spacciatori in carcere 32 indagati | Video

Operazione antidroga della polizia locale stamane nel centro storico di Genova. Impiegati oltre 80 agenti, eseguite decine di misure cautelari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crack a Genova, retata nel centro storico e a Sampierdarena: 20 spacciatori in carcere, 32 indagati | Video

In questa notizia si parla di: crack - genova

Crack piaga dei vicoli di Genova, l’appello degli abitanti: “Piano anti-spaccio e più aiuti ai fragili”

Genova: arrestato pusher con hashish e crack nel centro

Crack a Genova, scatta la retata nel centro storico e a Sampierdarena: 20 spacciatori in carcere, 32 indagati

C’è un problema di diffusione del crack a Genova. Leggi le cronache e non capisci più: tutto sembra trasformarsi in bagarre, tra fronti opposti sul tema sicurezza. È spesso così: a proposito di droghe leggiamo di sempre maggiori alleanze tra chi le traffica e le d - X Vai su X

ALLARME CRACK, FDI GENOVA: “CRESCE DEGRADO E INSICUREZZA, SALIS NON FUGGA DA RESPONSABILITÀ” Il 10 settembre ho presentato insieme ai colleghi di fratelli d’Italia un documento sul tema del Crack e sul condannare l’iniziativa di Bologn - facebook.com Vai su Facebook

Crack a Genova, scatta la retata: eseguite decine di misure cautelari, impiegati 80 agenti - Operazione antidroga della polizia locale stamane nel centro storico di Genova. Secondo ilsecoloxix.it

Maxioperazione antidroga a Genova, 20 arrestati e sequestri - Una maxioperazione antidroga della polizia locale di Genova ha portato all'arresto di venti persone con l'accusa di traffico di cocaina e crack nel centro storico del capoluogo ligure. Da ansa.it