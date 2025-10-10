Covelli Corte d’Appello | Tribunale di Ischia efficiente e umano
Tempo di lettura: 2 minuti “ Quando un cittadino entra in un Ufficio giudiziario e trova competenza, attenzione e rispetto, incontra lo Stato: Ischia deve continuare a essere un presidio attivo, efficiente, moderno e umano. Il rafforzamento della giustizia isolana è una responsabilità condivisa e un patrimonio di tutti”. Lo ha detto la presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, che ieri ha visitato la Sezione distaccata di Ischia e l’Ufficio del Giudice di Pace isolano insieme al facente funzioni di presidente del Tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa. Covelli ha espresso “profonda soddisfazione ” anche per i significativi progressi compiuti negli ultimi mesi e per l’efficacia delle iniziative organizzative introdotte dal presidente Gian Piero Scoppa, dal coordinatore della Sezione Distaccata, il presidente di Sezione Pietro Lupi, dal dirigente amministrativo del Tribunale di Napoli, Fabio Iappelli e dalla direttrice amministrativa della Sezione distaccata, Annamaria Conte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: covelli - corte
