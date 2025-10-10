Costretta a sposarsi con l' inganno dai familiari l' audio choc di una giovane musulmana
È stata convinta con l'inganno a recarsi in Bangladesh, dove è scattata la trappola ordita dai parenti per costringerla ad accettare il matrimonio combinato con un facoltoso uomo di 10 anni più grande: la vicenda choc che ha visto protagonista una ragazza musulmana appena maggiorenne residente a Rimini, si è conclusa col lieto fine, vale a dire col suo ritorno in Italia e il fermo dei genitori, ma la giovane ha dovuto sopportare ogni genere di abuso. Per quasi un anno è stata rinchiusa in casa, privata di documenti e carte di credito, picchiata e addirittura drogata, il tutto con lo scopo di piegare la sua volontà ad accettare le nozze imposte e a restare incinta fin da subito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
