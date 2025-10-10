Costretta a sposarsi con l' inganno dai familiari l' audio choc di una giovane musulmana

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata convinta con l'inganno a recarsi in Bangladesh, dove è scattata la trappola ordita dai parenti per costringerla ad accettare il matrimonio combinato con un facoltoso uomo di 10 anni più grande: la vicenda choc che ha visto protagonista una ragazza musulmana appena maggiorenne residente a Rimini, si è conclusa col lieto fine, vale a dire col suo ritorno in Italia e il fermo dei genitori, ma la giovane ha dovuto sopportare ogni genere di abuso. Per quasi un anno è stata rinchiusa in casa, privata di documenti e carte di credito, picchiata e addirittura drogata, il tutto con lo scopo di piegare la sua volontà ad accettare le nozze imposte e a restare incinta fin da subito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

costretta a sposarsi con l inganno dai familiari l audio choc di una giovane musulmana

© Ilgiornale.it - Costretta a sposarsi con l'inganno dai familiari, l'audio choc di una giovane musulmana

In questa notizia si parla di: costretta - sposarsi

Rimini, costretta a sposarsi in Bangladesh: genitori arrestati

La ragazza sequestrata dai genitori, picchiata, drogata e costretta a sposarsi con un uomo più anziano

Rimini, ragazza sequestrata e costretta a sposarsi in Bangladesh: arrestati i genitori

costretta sposarsi inganno familiariCostretta a sposarsi con l'inganno dai familiari, l'audio choc di una giovane musulmana - La storia della nonna malata come scusa, poi l'arrivo in Bangladesh e l'appuntamento con lo sposo impostole dai genitori ... Come scrive msn.com

Rimini, l'audio shock di una ragazza musulmana costretta a sposarsi: "I parenti mi hanno detto di accettare la situazione" - Costretta a un matrimonio islamico combinato in Bangladesh, dove è stata portata con l'inganno, per poi essere privata della libertà e obbligata ad avere rapporti sessuali con il marito. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Costretta Sposarsi Inganno Familiari