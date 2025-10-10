Costa d’Oro rilancia | in tv uno spot che unisce tecnica ed emozione

Un’idea potente e contemporanea ridisegna il modo di raccontare l’olio. Con “Il Laboratorio della Passione”, Costa d’Oro porta al centro innovazione, competenze e sensibilità sensoriale, aprendo una narrazione che unisce rigore tecnico ed emozione. Dall’Umbria, l’azienda presenta un rilancio che parla al presente e guarda avanti, chiamando in causa consumatori, professionisti e nuove generazioni. un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

