Tra gli oggetti sequestrati a casa Sempio durante la perquisizione dello scorso maggio non c'era solo un biglietto ma, da quanto si apprende, sarebbero almeno due. Si tratta del retro del foglietto già noto in cui il padre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scritto: " Se archivia l’indagine dovrebbe mettere il nome del soggetto sulla archiviazione ". In questo modo, si legge ancora, il figlio " non può essere indagato per lo stesso motivo il D-N-A ". Il foglietto porta impressa la data di febbraio 2016 ma, considerando che in quel periodo non era nemmeno nell'aria l'ipotesi che Sempio potesse essere indagato, gli investigatori ipotizzano che l'anno possa essere sbagliato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Così non può essere indagato". Spunta un nuovo biglietto a casa Sempio