La crisi politica francese è figlia dell’arroganza di Emmanuel Macron e di un’élite che ha ignorato il popolo. Sciogliendo l’Assemblea nazionale, il presidente – che continua a incaricare premier su premier – ha creduto di poter piegare il Parlamento alla sua volontà. Ha ottenuto l’esatto contrario: un Paese ingovernabile e un’opinione pubblica sempre più attratta . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Così Macron ha finito per favorire la destra di Le Pen e Bardella