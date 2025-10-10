Così Emiliano boicottando Israele rischia di aggravare il problema xylella in Puglia

Mentre il presidente della Puglia Michele Emiliano chiude alle aziende israeliane, specializzate nell’agritech, rivendicando un boicottag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così Emiliano, boicottando Israele, rischia di aggravare il problema xylella in Puglia

In questa notizia si parla di: emiliano - boicottando

Israele escluso dalla Fiera del Levante: scintille tra ambasciata e Puglia, Emiliano attacca Netanyahu: «Popolo in piazza in Israele è atto di coraggio» - L’esclusione di Israele dalla prossima edizione della Fiera del Levante, dopo la proposta dal sindaco di Bari Vito Leccese, accende un duro scontro politico e diplomatico. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

La miopia di lavorare alla pace con Hamas boicottando Israele - Grazie per la possibilità di rispondere al vostro editoriale sul ban di Israele dalle competizioni sportive internazionali. ilfoglio.it scrive