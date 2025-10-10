Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la pace 2025 a María Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana diventata un simbolo della lotta per la democrazia. E' stata premiata "per il suo instancabile lavoro di promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia ", si legge sul comunicato del Nobel. Il Venezuela si è evoluto da un paese relativamente democratico e prospero a uno stato brutale e autoritario che ora sta attraversando una crisi umanitaria ed economica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così abbiamo raccontato María Corina Machado, premio Nobel per la pace