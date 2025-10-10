Cose assurde Non c’è mai stato sfruttamento anzi è stato dato molto alle ragazze | Lorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi

Rocco Siffredi, lo scorso aprile, era finito nell’occhio del ciclone per le accuse di violenze sessuali e abusi sul set. Le giovani attrici Lera, Gloria e Ophelia Dust hanno puntato il dito contro il re dell’hard perché avrebbe usato violenza fisica e psicologica durante le riprese. Lui ha respinto le accuse e ha parlato di “congiura internazionale”, inoltre Siffredi avrebbe in mano tutte le prove che lo scagionerebbero. A difendere il padre, qualche mese dopo, è intervenuto il figlio Lorenzo Tano, che tra l’altro lavora a stretto contratto per gestire le attività imprenditoriali del famoso genitore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cose assurde. Non c’è mai stato sfruttamento, anzi, è stato dato molto alle ragazze”: Lorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi

"Queste cose sono assurde. Non c'è mai stato sfruttamento, anzi, è stato dato molto alle ragazze. E adesso vedere che lo attaccano e dicono “se non passi da Rocco non lavori” Lorenzo Tano ha rotto il silenzio sul caso che ha coinvolto il padre Rocco Siffredi - facebook.com Vai su Facebook

