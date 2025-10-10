Cosa succede se scrivi Francesca Albanese quando usi PayPal

Durante l'ultimo episodio del podcast Tintoria, Stefano Rapone ha raccontato di un episodio dove un pagamento PayPal con la causale "Francesca Albanese" è stato bloccato dalla piattaforma. Abbiamo fatto qualche prova, sempre con piccoli pagamenti. In effetti abbiamo notato qualche problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

