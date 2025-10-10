Cosa sta succedendo a Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas | Bombardamenti continuano situazione grave

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza da Khan Younis di Sami Abu Omar a poche ore dall'entrata in vigore del cessate il fuoco previsto dall'accordo Hamas-Israele: "I bombardamenti non si sono fermati, la situazione è gravissima. Sparano alle persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

