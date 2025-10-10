Cosa sono le costellazioni familiari | il metodo per sciogliere i nodi del passato che influenzano il presente
Un evento avvenuto 30 anni fa a una nonna o a un parente lontano può influenzare il nostro presente? Secondo la teoria delle costellazioni familiari sì. Come funzionano lo spiega l'esperta costellatrice Valeria Curzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incontro di Costellazioni Familiari condotto da Giorgio Campeggio - Domenica 12 ottobre a Pietra Ligure si terrà una giornata di costellazioni familiari condotte da Giorgio Campeggio. Riporta ivg.it
Castelluccio dei Sauri, tornano le Costellazioni Familiari Sistemiche Evolutive con l’esperta Daniela Poggiolini. - L’associazione Huma – Noi ci siamo continua a portare sul territorio esperienze dedicate al benessere e alla crescita personale. Secondo mediterranews.org