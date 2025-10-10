Cosa sappiamo sul caso dei 10 infermieri uzbeki in arrivo al Fatebenefratelli di Milano che dormiranno in ospedale
L'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha spiegato a Fanpage.it che i primi 10 infermieri provenienti dall’Uzbekistan, attesi tra la serata di oggi, venerdì 10 ottobre, e la mattina di domani saranno domiciliati all’interno dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano: "Dormiranno in una zona dell'ospedale che è stata riqualificata come guest house per accoglierli”. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo
Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo
Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo
Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo
Alghero, 35enne trovato morto su una barca al porto – ecco cosa sappiamo Il corpo dopo il recupero è stato trasferito all’obitorio, disposta l’autopsia - facebook.com Vai su Facebook
Da Marquez a Bagnaia, Guido Meda ci racconta cosa sappiamo e cosa non sappiamo dopo quanto successo in Indonesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP - X Vai su X
Cosa sappiamo sul caso dei 10 infermieri uzbeki in arrivo al Fatebenefratelli di Milano che dormiranno in ospedale - it che i primi 10 infermieri provenienti dall’Uzbekistan, attesi tra la serata di oggi, venerdì 10 ottobre, e la mattina di domani s ... fanpage.it scrive