Cosa sappiamo sul caso dei 10 infermieri uzbeki in arrivo al Fatebenefratelli di Milano che dormiranno in ospedale

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha spiegato a Fanpage.it che i primi 10 infermieri provenienti dall’Uzbekistan, attesi tra la serata di oggi, venerdì 10 ottobre, e la mattina di domani saranno domiciliati all’interno dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano: "Dormiranno in una zona dell'ospedale che è stata riqualificata come guest house per accoglierli”. Ecco cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo

Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo

Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo

cosa sappiamo caso 10Cosa sappiamo sul caso dei 10 infermieri uzbeki in arrivo al Fatebenefratelli di Milano che dormiranno in ospedale - it che i primi 10 infermieri provenienti dall’Uzbekistan, attesi tra la serata di oggi, venerdì 10 ottobre, e la mattina di domani s ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Caso 10