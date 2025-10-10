Cosa resta di Gaza? Quante sono le vittime quanti gli sfollati e quanti edifici sono stati distrutti
Cosa resta di Gaza dopo due anni di bombardamenti israeliani? Quante sono le vittime accertate? Com’è cambiata la vita dei palestinesi? Sono le domande a cui ha risponde l’Ispi – L’Istituto per gli studi di politica internazionale – radiografando la condizione di una terra in macerie che oggi vede il primo, reale concreto spiraglio di pace. Dopo l’accordo tra Israele e Hamas il governo di Netanyahu ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi e le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe dalla Striscia secondo le linee di schieramento concordate. A Khan Younis, nel sud della Striscia, stanno rientrando i gazawi sfollati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cosa - resta
Pensioni e le altre riforme in standby: cosa resta delle grandi promesse di Meloni
Dumfries Inter, il futuro resta in bilico: il nodo clausola e cosa può succedere
Juanlu al Napoli, la trattativa resta ferma: cosa sta frenando gli azzurri
Cosa resta della nostra capacità di essere umani in un presente glassato in modo dirompente dalla tecnologia? Lo schermo dello smartphone riflette ancora la nostra immagine? Stiamo davvero consegnando il nostro futuro alle capacità predittive dell’intellige - facebook.com Vai su Facebook
Quando la Terra si ritira, cosa resta da coltivare ? I campi si svuotano, i fiumi si ritirano, il cibo cambia prospettiva. Dietro le cifre della crisi idrica si intravede una sfida più ampia: imparare a coltivare di nuovo dentro i limiti del pianeta. https://linkiesta.it/2025/10/ - X Vai su X
Gaza, tregua Israele-Hamas: cosa prevede l'accordo di pace - Dopo oltre due anni di conflitto, arrivano segnali concreti che potrebbero aprire una nuova fase nel confronto tra Israele e Hamas. Si legge su iltempo.it
Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... fanpage.it scrive