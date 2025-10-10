Cosa resta di Gaza? Quante sono le vittime quanti gli sfollati e quanti edifici sono stati distrutti

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa resta di Gaza dopo due anni di bombardamenti israeliani? Quante sono le vittime accertate? Com’è cambiata la vita dei palestinesi? Sono le domande a cui ha risponde l’Ispi – L’Istituto per gli studi di politica internazionale –  radiografando la condizione di una terra in macerie che oggi vede il primo, reale concreto spiraglio di pace. Dopo l’accordo tra Israele e Hamas il governo di Netanyahu ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi e  le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe dalla Striscia secondo le linee di schieramento concordate. A Khan Younis, nel sud della Striscia, stanno rientrando i gazawi sfollati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

