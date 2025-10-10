L'autunno ci offre un'alimentazione utile a mettere su muscoli? Per secoli, l’ equinozio d’autunno non ha segnato soltanto il passaggio da una stagione all’altra: era il tempo dei festeggiamenti per la fine del raccolto, il momento in cui le comunità agricole si preparavano ad affrontare l’inverno. La natura, in quel frangente, offriva esattamente ciò di cui il corpo aveva bisogno: ortaggi freschi, frutti carichi di antiossidanti, semi ricchi di energia. Oggi, nell’epoca dei supplementi sintetici e dei frullati proteici, forse ha ancora più senso volgere lo sguardo a quella dispensa stagionale, generosa e sapiente, che risponde perfettamente anche alle esigenze di chi punta a costruire massa muscolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa mangiare in autunno per mettere su muscoli