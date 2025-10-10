Cosa dice il messaggio arrivato a tutti gli utenti di Telegram | il riferimento al post di Durov su X

Fanpage.it | 10 ott 2025

Gli utenti di Telegram stanno segnalando la comparsa di un messaggio sull’app: “Fine dell’internet libero. L’internet libero sta diventando uno strumento di controllo”. Rimanda a un post del fondatore Pavel Durov che, nel giorno del suo 41° compleanno, ha criticato duramente alcune misure introdotte in Europa e nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

