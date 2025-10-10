8 partite, 7 vittorie e un solo pareggio. Il Galatasaray vola in Turchia ed è già a +5 dal Trabzonspor secondo in classifica. Un stagione iniziata benissimo sia per i tanti giocatori di qualità presenti in rosa, sia per l’esperienza, il rigore e la disciplina di giocatori di maggior esperienza. Tra questi c’è Ilkay Gundogan, 34enne che da settembre ha firmato con il club turco ed è già un punto fermo del centrocampo dell’allenatore Okan Buruk. L’ex Manchester City – secondo quanto raccontato da ‘343 Digital’ – sarebbe stato protagonista di un episodio particolare che ha subito fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa ci fa qui?”: Gundogan vede la Nutella nella cucina del Galatasaray e impazzisce. Il club lo accontenta e la vieta