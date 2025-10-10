Cortona il Comune mette all' asta due ex immobili scolastici

Arezzo, 10 ottobre 2025 –  Il bando riguardo le vecchie scuole di San Lorenzo e San Pietro a Dame Nell'ambito del piano di alienazioni immobiliari, l'Amministrazione comunale ha messo in vendita due immobili in disuso. Si tratta degli edifici delle ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo. La vendita avverrà attraverso asta pubblica il giorno 05112025 a partire dalle ore 9.30, all'Ufficio Cultura del Comune di Cortona in piazza Signorelli n. 9. Per partecipare all'asta occorre far pervenire all'Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30102025, un plico chiuso e sigillato contenente le informazioni richieste nel bando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

