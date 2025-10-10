Cortona all’asta due ex scuole delle frazioni di Poggioni e San Lorenzo

Il Comune di Cortona mette allasta due edifici scolastici dismessi: le ex scuole di Poggioni e San Lorenzo. L’asta pubblica si terrà il 5 novembre 2025, alle 9:30, presso l’Ufficio Cultura in piazza Signorelli 9. Per partecipare, la documentazione richiesta deve essere inviata all’Ufficio Protocollo entro le 13:00 del 30 ottobre 2025. Tutte le informazioni e i moduli necessari sono disponibili nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale. La ex scuola di San Lorenzo, lungo la via Lauretana, ha due piani e 1.375 mc su un terreno recintato di 615 mq; il prezzo base è 114.000 euro. La ex scuola di San Pietro a Dame si estende su 148 mq con 805 mq di terreno, al prezzo base di 110. 🔗 Leggi su Lortica.it

Cortona, il Comune mette all'asta due ex immobili scolastici

cortona all8217asta due exCortona, il Comune mette all'asta due ex immobili scolastici - L'immobile della ex scuola di San Lorenzo (1375mc su due piani, in area recintata di 615mq) si trova nel centro abitato della frazione, lungo la via Lauretana. Come scrive lanazione.it

