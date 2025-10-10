Corti il volto giovane della politica Torniamo a insegnare l’attualità
Camilla Corti, 27 anni, è in corsa per un seggio al consiglio regionale della Toscana nel collegio di Lucca. Consigliera comunale di opposizione al Comune di Villa Basilica, è laureata in in filologia, letteratura e storia dell’antichità. Un amore, quello della politica, pari almeno a quello per la sua professione di insegnante, attualmente di sostegno, in un liceo della Piana. Perché una giovane dovrebbe impegnarsi in politica? "Mi sono avvicinata alla politica, che seguivo per passione, perché significa anche volontariato, così come l’impegno in un’associazione di cui ho fatto parte da ancor più giovane; non mi ero mai avvicinata a un partito fino all’ultimo congresso del Pd, che ha visto eleggere Elly Schlein: avevo terminato l’università e ho sentito l’esigenza di essere attiva in un contesto che realmente potesse cambiare la società, che per me significa militanza e un modo per essere vicina agli ultimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tambellini & Corti. L’ex sindaco e la giovane nel segno della passione - I due candidati del Pd al consiglio regionale incarnano i valori più cari all’elettorato del centrosinistra: "Il senso della politica deve essere quello di servizio verso una comunità". Si legge su msn.com