Cortei violenti e devastazioni retata di bravi ragazzi della sinistra antagonista | 10 arresti decine di denunce

Tolleranza zero contro i vandali di sinistra che con la scusa dei cortei si infiltrano tra studenti e cittadini per attaccare le forze dell’ordine e devastare le nostre città. La polizia di Torino, coordinata dalla locale procura, h a eseguito dieci misure cautelari emesse dal gip nei confronti di indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento. I fatti contestati riguardano episodi che si sono verificati nel corso di diverse manifestazioni di protesta tra il 2 ottobre 2023 e il 29 aprile 2024. Le misure sono obbligo di presentazione quotidiano alla pg e obbligo di dimora a Torino con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 19. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

