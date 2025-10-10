Cortei violenti e devastazioni retata di bravi ragazzi della sinistra antagonista | 10 arresti decine di denunce
Tolleranza zero contro i vandali di sinistra che con la scusa dei cortei si infiltrano tra studenti e cittadini per attaccare le forze dell’ordine e devastare le nostre città. La polizia di Torino, coordinata dalla locale procura, h a eseguito dieci misure cautelari emesse dal gip nei confronti di indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento. I fatti contestati riguardano episodi che si sono verificati nel corso di diverse manifestazioni di protesta tra il 2 ottobre 2023 e il 29 aprile 2024. Le misure sono obbligo di presentazione quotidiano alla pg e obbligo di dimora a Torino con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 19. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: cortei - violenti
Salvini approfitta dei violenti di Milano per l’ultima trovata sugli scioperi: “Chi organizza cortei paghi una cauzione”
Cortei Gaza, la galassia dei violenti: i figli degli immigrati reclutati dagli anarchici. Piantedosi: «Attacco alla Polizia»
Cortei Pro Pal, 76 poliziotti feriti. Mattarella: “Solidarietà ad agenti”. Piantedosi: “Responsabilità anche degli organizzatori”. Pisani: “Violenti vanno isolati”
Cauzioni e vigilanza: la tenaglia del governo contro i cortei violenti - X Vai su X
All’Onu, tempio dei diritti, lo Stato ebraico ha subito un processo politico ad opera di Paesi autoritari come Iran e Corea. Nelle piazze italiane i pro Pal si sono scatenati in cortei violenti, ma sono stati giudicati con indulgenza. Il commento di Giovanni Toti - facebook.com Vai su Facebook
Cortei Gaza, Meloni: «Quelle immagini indegne», Salvini: «Cauzione da chi organizza» - In sottofondo le immagini del funerale di Charlie Kirk, l’attivista Maga assassinato in Utah, amante del «confronto e ... Segnala ilmessaggero.it
Cortei Gaza, la galassia dei violenti: i figli degli immigrati reclutati dagli anarchici. Piantedosi: «Attacco alla Polizia» - I sessanta agenti feriti e i dieci arresti non bastano a raccontare il “dietro le quinte” di una giornata di caos. Segnala ilmessaggero.it