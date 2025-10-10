Grosseto, 10 ottobre 2025 – “È stato un duro colpo anche per noi, speravamo di trovarlo vivo”. Questo il commento del luogotenente della sezione investigativa dei carabinieri, Giampiro Bagnati, quando ha mostrato la foto del corpo di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino rapito il 22 maggio del 2024 e ritrovato morto il 25 giugno. Nessuna emozione da parte di due dei tre imputati che ieri erano presenti in aula, davanti alla Corte di Assise di Grosseto: Emre Kaja e Ozgur Bozgur (difesi rispettivamente dagli avvocati Riccardo Lottini e Alessio Bianchini e Massimiliano Arcioni e Claudio Cardoso). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corriere rapito e ucciso, la ricostruzione: “Debiti di droga”