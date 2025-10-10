Corriere dello Sport | Il Napoli alza il muro

"> La chiamano «la partita del cuore». Per Alessandro Buongiorno sarà davvero così. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il difensore del Napoli si prepara a tornare in campo in un match dal sapore speciale: la trasferta di Torino, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18, nello stadio che lo ha visto crescere e dove conserva alcuni dei suoi ricordi più intensi. Un rientro prezioso per Antonio Conte, che riabbraccerà uno dei suoi uomini più affidabili, e un momento emozionante per Buongiorno, che ritroverà il club dove tutto è cominciato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

