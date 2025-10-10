Corriere dello Sport – Fiorentina-Dodo |  prove di disgelo In agenda un incontro per il rinnovo

2025-10-10 09:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Prove di disgelo tra la Fiorentina e i procuratori di Dodo. Nelle scorse ore ci sono stati dei primi contatti chiarificatori tra le parti, cosa che non accadeva da mesi. Ricordiamo infatti che la dirigenza viola e l’entourage del terzino brasiliano avevano praticamente tagliato i rapporti a inizio anno, vivendo un forte distacco che si è trascinato fino agli ultimi giorni. A desso, però, qualcosa è cambiato: si è riaccesa la luce dopo tanto tempo. Non sembrava impossibile ma certamente molto difficile, tant’è vero che in estate l’ex Shakhtar Donetsk ha pensato di andarsene, sennonché le squadre più interessate – Barcellona e Milan – non si sono mai fatte avanti concretamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

