Corriere dello Sport – Fiorentina-Dodo | prove di disgelo In agenda un incontro per il rinnovo
2025-10-10 09:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Prove di disgelo tra la Fiorentina e i procuratori di Dodo. Nelle scorse ore ci sono stati dei primi contatti chiarificatori tra le parti, cosa che non accadeva da mesi. Ricordiamo infatti che la dirigenza viola e l’entourage del terzino brasiliano avevano praticamente tagliato i rapporti a inizio anno, vivendo un forte distacco che si è trascinato fino agli ultimi giorni. A desso, però, qualcosa è cambiato: si è riaccesa la luce dopo tanto tempo. Non sembrava impossibile ma certamente molto difficile, tant’è vero che in estate l’ex Shakhtar Donetsk ha pensato di andarsene, sennonché le squadre più interessate – Barcellona e Milan – non si sono mai fatte avanti concretamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: corriere - sport
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”
Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico
Gasperini esclusivo: “Ha ragione Del Piero” Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 10 ottobre - X Vai su X
Ibra, con chi ce l’hai? Lobotka e Politano k.o: Conte perde due pilastri ? Friedkin: "Gasp, sei unico" Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 9 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, non succedeva da quasi 100 anni: il dato da brividi sulla partenza in campionato - Avvio di stagione complesso per la squadra di Pioli che deve fare i conti con un passato buio: i dettagli La Fiorentina di Pioli ha fatto i conti ieri con una pesante sconfitta casalinga per 1- msn.com scrive
Fiorentina-Sigma Olomouc di Conference League 2-0, i gol di Piccoli e Ndour fanno tirare un sospiro di sollievo a Pioli - Per una notte la squadra di Stefano Pioli dimentica i dolori del campionato (ancora zero successi) e batte 2- Da corriere.it