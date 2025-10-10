Corriere dello Sport | BatJuan l’exploit dell’eroe senza età

Napolipiu.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Le parole, per Antonio Conte, non sono mai casuali. Dopo il successo del Napoli contro lo Sporting Lisbona, il tecnico azzurro ha definito Juan Jesus «immortale, intramontabile» e ha aggiunto: «Teniamocelo stretto». Una frase che, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, racchiude il peso specifico del difensore brasiliano nello spogliatoio e nel progetto tecnico di Conte. L’ex interista, arrivato a Napoli da svincolato nel 2021, è diventato con il tempo un punto di riferimento. Un giocatore che, come scrive il Corriere dello Sport, ha vissuto una vera e propria rinascita calcistica: due scudetti vinti, oltre cento presenze e un ruolo da leader sereno e rispettato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport batjuan l8217exploit dell8217eroe senza et224

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “BatJuan, l’exploit dell’eroe senza età”

In questa notizia si parla di: corriere - sport

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio

Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”

Corriere dello Sport – Frenata Milan per Pubill: trattativa in bilico

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Batjuan L8217exploit