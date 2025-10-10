"> Le parole, per Antonio Conte, non sono mai casuali. Dopo il successo del Napoli contro lo Sporting Lisbona, il tecnico azzurro ha definito Juan Jesus «immortale, intramontabile» e ha aggiunto: «Teniamocelo stretto». Una frase che, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, racchiude il peso specifico del difensore brasiliano nello spogliatoio e nel progetto tecnico di Conte. L’ex interista, arrivato a Napoli da svincolato nel 2021, è diventato con il tempo un punto di riferimento. Un giocatore che, come scrive il Corriere dello Sport, ha vissuto una vera e propria rinascita calcistica: due scudetti vinti, oltre cento presenze e un ruolo da leader sereno e rispettato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “BatJuan, l’exploit dell’eroe senza età”