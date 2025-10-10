correre per gli altri regalami un sorriso celebra i suoi pace maker

Prato, 10 ottobre 2025 – Tornano a riunirsi in un clima di allegria e profonda amicizia i podisti che, durante l’anno, svolgono il servizio di assistenti di gara — i celebri pace maker — dell'associazione pratese Regalami un sorriso presieduta da Piero Giacomelli. La festa dei pace maker di Regalami un Sorriso Un gruppo straordinario di uomini e donne che, con il passo misurato della generosità, scelgono di rinunciare alla propria prestazione personale per accompagnare gli altri verso il traguardo, regalando sostegno, fiducia e sorrisi lungo ogni chilometro e stabilendo il ritmo. La festa si è svolta al ristorante "Gli Alberi" di Calenzano, un locale che è intriso di storia sportiva soprattutto per il legame con il GRan Premio del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

