Corea del Sud – Brasile | la sfida per il Mondiale 2026
Tra sette giorni il match a Seoul: i padroni di casa sperano nel fattore campo
Carlos Augusto convocato dal Brasile per le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone
Bremer convocato dal Brasile per le amichevoli con Corea del Sud e Giappone? Ancelotti ha deciso, la scelta ufficiale sul difensore della Juve
Pronostico Corea del Sud-Brasile: è successo per quattro volte
Ancelotti sorride: Estevao-Rodrygo show, manita Brasile nell'amichevole con la Corea del Sud - La Seleçao del ct italiano domina il primo dei due test con le doppiette dei suoi talenti e la firma finale di Vinicius
Brasile, 5-0 alla Corea del Sud in amichevole: doppiette di Estevao e Rodrygo, gol di Vinicius.