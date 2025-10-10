Copilot su Windows come creare documenti Office con l’IA

(Adnkronos) – Copilot di Microsoft continua la sua evoluzione su Windows, trasformandosi sempre più in un vero e proprio assistente operativo integrato nel sistema. La nuova versione dell'app, al momento in distribuzione per tutti i membri del programma Windows Insider, introduce la possibilità di creare documenti direttamente da una chat, oltre al supporto per collegare .

In questa notizia si parla di: copilot - windows

