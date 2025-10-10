Manca ormai un mese all’attesa COP30, che si terrà a Belem, alle porte dell’Amazzonia brasiliana. Le aspettative sulla Conferenza sul clima che si svolge a dieci anni dall’Accordo di Parigi e dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono alte, ma le premesse non delle migliori. All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’unico contesto dell’anno in cui si trovano nello stesso luogo più Presidenti e Primi Ministri delle COP, Donald Trump ha detto che il cambiamento climatico è “la più grande truffa del mondo”. La convocazione del Climate Ambition Summit a lato dell’Assemblea Generale e delle deliranti parole di Trump sono state una scommessa politica del Segretario Generale Antonio Guterres per cercare di riportare la crisi climatica in cima all’agenda. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cop30: meno di un terzo dei Paesi ha presentato il proprio piano di azione per il clima