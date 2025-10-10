Cop30 | meno di un terzo dei Paesi ha presentato il proprio piano di azione per il clima
Manca ormai un mese all’attesa COP30, che si terrà a Belem, alle porte dell’Amazzonia brasiliana. Le aspettative sulla Conferenza sul clima che si svolge a dieci anni dall’Accordo di Parigi e dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono alte, ma le premesse non delle migliori. All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’unico contesto dell’anno in cui si trovano nello stesso luogo più Presidenti e Primi Ministri delle COP, Donald Trump ha detto che il cambiamento climatico è “la più grande truffa del mondo”. La convocazione del Climate Ambition Summit a lato dell’Assemblea Generale e delle deliranti parole di Trump sono state una scommessa politica del Segretario Generale Antonio Guterres per cercare di riportare la crisi climatica in cima all’agenda. 🔗 Leggi su Tpi.it
Brasile, prezzi accessibili per Paesi meno abbienti a Cop30
Capitalismo verde nelle americhe, false soluzioni, minacce reali In questo articolo esaminiamo criticamente l'ascesa del capitalismo verde nella regione in vista della COP30 che si terrà a Belém, in Brasile, a novembre. (Other-News) Di Sabrina Fernandes* e - facebook.com Vai su Facebook
Cop30: meno di un terzo dei Paesi ha presentato il proprio piano di azione per il clima - A un mese dalla Cop30 che si terrà in Brasile oltre il 90% dei Paesi non ha presentato i Nationally Determined Contributions ... Secondo tpi.it
Fra problemi logistici e assenze Cop30 rischia il fallimento - Ad un mese dall’incontro annuale organizzato dall’Onu per fermare la crisi climatica non è ancora chiaro quanti Paesi parteciperanno. Si legge su repubblica.it