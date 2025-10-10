Cooper Standard e la fuga delle multinazionali | un fenomeno da arrestare
Tempo di lettura: 2 minuti 130 lavoratori nella ex AGC Flat Glass Italia nel 2013, 80 nella produzione dei filtri di sigarette per la Essentra nel 2014, altri 65 a Battipaglia con Treofan nel 2019, 177 nel 2024 con la Fos..Sono i numeri che raccontano la fuga dal territorio della provincia di Salerno di importanti multinazionali che, negli ultimi 10 anni, hanno deciso di preferire altri territori per investire. Praticamente quello che sta accadendo per la Cooper standard di Battipaglia. A fornire un quadro più complessivo di quello che definisce un vero e proprio effetto profondo di deindustrializzazione è il vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al lavoro, Dino Giordano per il quale il futuro della Cooper standard Battipaglia non è così sereno come in molti stanando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
L’Europa blocchi la fuga delle multinazionali - Si moltiplicano i casi di gruppi stranieri che lasciano l’Italia e licenziano per delocalizzare in altri Paesi Ue dove il lavoro costa meno. Si legge su panorama.it