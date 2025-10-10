Convegno sull' intelligenza artificiale e festa al Castello di Monterone per la fine del mandato del consiglio della Camera civile

Si terrà venerdì 10 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, un importante evento formativo dedicato all'impatto dell'Intelligenza Artificiale nel campo giuridico. L'incontro, focalizzato sulle responsabilità degli sviluppatori e degli.

