Contromano lungo il raccordo dell’autostrada si schianta contro un camion

Ancora un’auto che imbocca contromano il raccordo dell’autostrada, la cosiddetta Corda Molle. È successo di nuovo nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre. Poco dopo le 17, una Bmw percorreva la carreggiata in direzione Montichiari, ma nel senso opposto, verso Concesio: si è scontrata frontalmente con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: contromano - lungo

Auto contromano lungo la statale 640: due giovani riescono a bloccare l'anziano

Contromano lungo il raccordo dell’autostrada, travolge un’auto: due feriti?

Contromano lungo il raccordo dell’autostrada, travolge un’auto: due feriti?

Da Corridonia a #Civitanova Marche contromano lungo la superstrada. Sanzionata una 70enne, l'auto è stata sequestrata dalla polizia stradale. È successo ieri sera 1 ottobre qualche minuto dopo le 22 quando l'auto, una Peugeot, ha percorso tutto il tratto del - facebook.com Vai su Facebook

Contromano lungo raccordo, tasso alcol triplo oltre il limite - Prima si è reso protagonista di un incidente stradale poi in auto ha imboccato e percorso contromano il raccordo Siena- ansa.it scrive

Contromano sul raccordo autostradale 13 a Trieste, negativo all'etilometro - Mercoledì scorso una vettura ha percorso contromano la carreggiata est dell’autostrada RA/13, ossia quella che porta verso Trieste, procedendo in direzione Venezia. Segnala rainews.it