Controlli dei carabinieri nel Casertano | esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa in un centro culturale
Tempo di lettura: 2 minuti È di due arresti, due denunce e sanzioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’ASL e dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) di Caserta. In particolare durante i controlli un 24enne di Macerata Campania è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo che i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e sequestrato 3,5 grammi di cocaina, 4,3 grammi di crack, 1,4 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: controlli - carabinieri
Movida, controlli serrati dei carabinieri sull’isola di Ponza
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto
Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, impegnati nella lotta alla criminalità predatoria e allo spaccio di droga. Nella giornata dell’8 ottobre si sono registrati due interventi significativi, e - facebook.com Vai su Facebook
Vasti controlli dei Carabinieri a Ostia (RM) contro reati predatori, spaccio e degrado urbano. Il bilancio è di 5 arresti e di 12 denunce. Complessivamente sono state identificate 264 persone e controllati 136 veicoli. - X Vai su X
Controlli dei caraninieri nel Casertano, arresti e denunce - È di due arresti, due denunce e sanzioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della ... Si legge su ansa.it
Castel Volturno, carabinieri scoprono deposito abusivo di rifiuti speciali: scattano sequestro e denunce - L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli ambientali predisposto nelle zone considerate più esposte al rischio di sversamenti illegali ... Riporta ilcrivello.it