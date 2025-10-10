Controlli dei carabinieri nel Casertano | esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa in un centro culturale

Tempo di lettura: 2 minuti È di due arresti, due denunce e sanzioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’ASL e dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) di Caserta. In particolare durante i controlli un 24enne di Macerata Campania è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo che i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e sequestrato 3,5 grammi di cocaina, 4,3 grammi di crack, 1,4 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

