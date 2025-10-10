Controlli dei carabinieri nel Casertano | esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa in un centro culturale

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti È di due arresti, due denunce e sanzioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’ASL e dell’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) di Caserta. In particolare durante i controlli un 24enne di Macerata Campania è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo che i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e sequestrato 3,5 grammi di cocaina, 4,3 grammi di crack, 1,4 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

controlli dei carabinieri nel casertano esercizio abusivo di attivit224 di gioco o scommessa in un centro culturale

© Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri nel Casertano: esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa in un centro culturale

In questa notizia si parla di: controlli - carabinieri

Movida, controlli serrati dei carabinieri sull’isola di Ponza

Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza

Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto

controlli carabinieri casertano esercizioControlli dei caraninieri nel Casertano, arresti e denunce - È di due arresti, due denunce e sanzioni amministrative nei confronti di alcune attività commerciali il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della ... Si legge su ansa.it

controlli carabinieri casertano esercizioCastel Volturno, carabinieri scoprono deposito abusivo di rifiuti speciali: scattano sequestro e denunce - L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli ambientali predisposto nelle zone considerate più esposte al rischio di sversamenti illegali ... Riporta ilcrivello.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Carabinieri Casertano Esercizio