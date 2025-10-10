Contro il Gubbio senza Pattarello Gioca Varela gli amaranto vogliono restare in vetta

Da quando c'è Bucchi in panchina, Pattarello non ha saltato nemmeno una partita per scelta tecnica. Mai un'esclusione, né l'anno scorso né quest'anno, a riprova del valore del numero 10 e della fiducia che ha sempre riposto in lui l'allenatore. Solo una volta su 23 Pattarello non è sceso in campo. 🔗 Leggi su Today.it

