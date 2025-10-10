Contro il Barça si gioca in Usa? Volo gratis per Miami ai tifosi del Villarreal
Mentre non si placano le polemiche per le partite di campionato che emigrano all'estero (c'è anche Milan-Como in Australia), il club spagnolo e la Liga cercano di andare incontro ai tifosi: trasferimento gratuito per chi andrà in trasferta, mentre chi resta a casa avrà un rimborso del 30% sull'abbonamento stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gioca - volo
Lotta, corre, ripulisce palloni e... segna: come gioca il regista Barella “Barellino” s’è fatto grande e ora calcia al volo, corre per quattro, avvia azioni d’esterno, ripulisce gli incroci da ragnatele fastidiose e a tempo perso si diverte sfornando colpi di “scorpion - facebook.com Vai su Facebook
Blue Origin si gioca la Luna: New Glenn deve atterrare al prossimo volo - X Vai su X
Esplode la rabbia di Trump: "Cospirano contro gli Usa". E allo Zar: "Qualcosa accadrà" - Le immagini in mondovisione del presidente cinese Xi Jinping che per la prima volta compare insieme al leader russo e a quello nordcoreano durante la spettacolare parata militare a Pechino manda su ... Secondo ilgiornale.it