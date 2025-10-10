Contro il Barça si gioca in Usa? Volo gratis per Miami ai tifosi del Villarreal

Mentre non si placano le polemiche per le partite di campionato che emigrano all'estero (c'è anche Milan-Como in Australia), il club spagnolo e la Liga cercano di andare incontro ai tifosi: trasferimento gratuito per chi andrà in trasferta, mentre chi resta a casa avrà un rimborso del 30% sull'abbonamento stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

