Continua l’espansione del mercato dell’haircare cinese

Secondo un articolo di Jing Daily, il mercato dellhaircare cinese è passato da 43,4 miliardi di RMB (ovvero 5,7 miliardi di euro circa) del 2017, a 65,5 miliardi di RMB (circa 8,6 miliardi di euro) nel 2023. Un trend decisamente in crescita: secondo il Leadleo Institute, le previsioni parlano di raggiungere 82,8 miliardi di RMB (circa 10,9 miliardi di euro) entro il 2027. L’haircare cinese potrebbe raggiungere i 10,9 miliardi entro il 2027. Questo trend sarà in crescita anche grazie al cambio di comportamenti dei consumatori. Infatti, negli ultimi anni è aumentato l’uso di balsami, oli, maschere e trattamenti per il cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

