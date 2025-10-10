Continassa Juve | riposo per i bianconeri di Tudor Lunedì la ripresa degli allenamenti

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Riposo per i bianconeri di Tudor. Lunedì la ripresa degli allenamenti. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. Miretti: lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

