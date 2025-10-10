Contenuti online pericolosi per i minorenni | la Ue chiede chiarimenti a Snapchat Youtube Apple Store e Google play

Due piattaforme digitali e due App Store sono sotto scrutinio da parte della Commissione europea: l’obiettivo è quello di capire se Snapchat, YouTube, Apple Store e Google Play si attengono alle linee guida dell’Unione per proteggere i minorenni in base ai binari imposti dal Digital Services Act. Il portafoglio di queste piattaforme è sostanzioso: si parla di 45 milioni di utenti. La riunione si è tenuta oggi a Horsens, in Danimarca. La vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen dice così: “Faremo tutto il necessario per garantire il benessere fisico e mentale di bambini e adolescenti. Le piattaforme hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei minori rispetto ai loro servizi, sia attraverso misure incluse nelle linee guida sulla protezione dei minori, sia attraverso misure altrettanto efficaci di loro scelta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

