Contenuti online pericolosi per i minorenni | la Ue chiede chiarimenti a Snapchat Youtube Apple Store e Google play
Due piattaforme digitali e due App Store sono sotto scrutinio da parte della Commissione europea: l’obiettivo è quello di capire se Snapchat, YouTube, Apple Store e Google Play si attengono alle linee guida dell’Unione per proteggere i minorenni in base ai binari imposti dal Digital Services Act. Il portafoglio di queste piattaforme è sostanzioso: si parla di 45 milioni di utenti. La riunione si è tenuta oggi a Horsens, in Danimarca. La vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen dice così: “Faremo tutto il necessario per garantire il benessere fisico e mentale di bambini e adolescenti. Le piattaforme hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei minori rispetto ai loro servizi, sia attraverso misure incluse nelle linee guida sulla protezione dei minori, sia attraverso misure altrettanto efficaci di loro scelta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: contenuti - online
Russia, punita anche la sola ricerca di contenuti estremisti online
Internet, Mimesi lancia Osservatorio Digital Detox: oltre 8mila contenuti online analizzati
Aica e amministrazione trasparente, il presidente del nuovo Cda aggiorna i contenuti online
La Freccia di ottobre è online, rinnovata nell’aspetto e nei contenuti!In copertina @carolcrasher, protagonista di Mrs Playmen. Poi spazio alle nuove rubriche di @infomalgioglio, @luigitorrescerciello, @lukebutz87 e Susanna Austoni. Leggila subito: https://bi - X Vai su X
Al convegno de Il Sole 24 Ore per i 160 anni del quotidiano, il sottosegretario all’Editoria denuncia la concorrenza sleale delle piattaforme digitali e annuncia nuove misure per tutelare il giornalismo, il copyright e la veridicità dei contenuti online - facebook.com Vai su Facebook
Minori online non protetti, UE avvia indagine su YouTube, Snapchat e le app di Apple e Google - Commissione europea avvia indagine su Snapchat, YouTube, Apple e Google, per valutare l'efficacia delle loro misure a tutela dei minori. Lo riporta key4biz.it
TikTok consiglia contenuti pornografici ai minori: la scioccante scoperta di Global Witness - Un report del gruppo di attivisti di Global Witness testimonia che TikTok è solito suggerire contenuti pornografici agli account di minori. Si legge su msn.com