In casa Napoli si pensa a una novità tattica: il 4-1-4-1 è stata la scelta prediletta di Antonio Conte in questo inizio di stagione, ma presto potrebbe cambiare la situazione. L’entusiasmo in casa Napoli è palpabile: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in classifica condiviso in ex aequo con la Roma. Al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali di questa stagione, gli azzurri sono attesi dalla sfida contro il Torino e in queste ore Antonio Conte e i suoi uomini (o meglio, quelli rimasti in casa, in quanto non impegnati con le rispettive Nazionali) stanno continuando a lavorare a Castel Volturno ( clicca qui per tutti i dettagli ). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte riflette, 4-1-4-1 in bilico per il Napoli: rinuncia al big e nuovo modulo