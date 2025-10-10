Urla, proteste e i lavori del Consiglio regionale sospesi per diversi minuti, con attimi di tensione. In Aula è scoppiata la rabbia e la protesta di un gruppo di agricoltori per la mancata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Consorzi, agricoltori in rivolta in Consiglio regionale: seduta sospesa. Urla e proteste: «Vergogna»