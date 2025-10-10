Consiglio regionale Puglia approvata la legge di assestamento e variazione al bilancio 2025-2027

Con 28 voti favorevoli e nessun contrario, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di legge di assestamento e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025–2027.Il provvedimento, di natura tecnica ma di grande rilievo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - regionale

Toscana, il M5S frena ancora su Giani: «Serve un vero rinnovamento». Tensioni anche in Consiglio regionale

Consiglio regionale, la Lega contro la riforma Pac: "Difendere l’agricoltura italiana"

Il consiglio regionale dell'Umbria festeggia 55 anni, Bistocchi: "Combattiamo indifferenza e astensionismo alle urne"

«Bruciate il Pd»: tensioni in Consiglio regionale con gli agricoltori, seduta sospesa - X Vai su X

COMUNITA' ENERGETICHE, COLOMBERO (UNCEM): IMPEGNO DEL CONSIGLIO REGIONALE POSITIVO. INNESTARE LE CER SULLE UNIONI MONTANE "Quando nel 2018 la legge sulle Comunità energetiche in Piemonte è stata approvata, siamo stati i - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio regionale: ok al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 - È autorizzata anche la spesa per 12 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2026 per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria ... Secondo corrieresalentino.it

BILANCIO Consiglio regionale Puglia: al via i lavori sul bilancio 2026 - Sono stati avviati i lavori del Consiglio regionale della Puglia dedicati esclusivamente all'esame dei provvedimenti finanziari ... Da statoquotidiano.it