Consiglio dei Giovani di Frosinone | si vota il 15 novembre
Pubblicato sull’albo pretorio il decreto di indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Frosinone. Le operazioni di voto si terranno sabato 15 novembre 2025 presso il seggio elettorale istituito presso la sede comunale di Palazzo Munari, dalle 10 alle 17. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
