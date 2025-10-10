Consigli di zona | candidature al via
L’ elezione dei componenti dei consigli di Zona di Bertinoro si terrà sabato 8 novembre dalle ore 9 alle ore 12. Ogni Consiglio di Zona sarà composto da cinque consiglieri, che resteranno in carica per la durata corrispondente al mandato del consiglio comunale, ed eleggeranno al loro interno un presidente e un vicepresidente. "Le elezioni dei Consigli di Zona rappresentano un momento significativo di vita democratica – spiega il sindaco, Filippo Scogli –. Con la loro istituzione vogliamo rafforzare il legame tra Amministrazione e cittadini, creando spazi di ascolto e di collaborazione concreta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: consigli - zona
Bertinoro, elezioni dei Consigli di Zona: appuntamento sabato 8 novembre
? Cerchi consigli per organizzare gite in barca a Lampedusa, escursioni a Linosa, visite guidate, immersioni a Lampione, attività acquatiche in genere? Ti aspettiamo al Gazebo #InfoPoint in via Roma (zona Lungomare / Piazza Castello) per darti i consigli giu - facebook.com Vai su Facebook
Consigli di zona: candidature al via - L’ elezione dei componenti dei consigli di Zona di Bertinoro si terrà sabato 8 novembre dalle ore 9 alle ore 12. Segnala msn.com
Consigli di zona a Forlimpopoli, via libera alle candidature - Sono passati quasi tre anni dalle ultime elezioni amministrative di Forlimpopoli e sembra essere arrivato il momento, finalmente, per andare a rinnovare anche i consigli di zona. Secondo ilrestodelcarlino.it