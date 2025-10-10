Consegnati gli Excelsa Romagna Award quali sono le aziende eccellenti riminesi premiate
Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende associate che si sono distinte in specifici ambiti della propria attività, generando benessere collettivo e diffuso. L’iniziativa si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
