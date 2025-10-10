Confindustria Romagna premia le aziende con Excelsa | riconoscimenti a 16 imprese ravennati

Ravennatoday.it | 10 ott 2025

Le imprese eccellenti della Romagna tornano protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna per mettere in evidenza le aziende associate che si sono distinte in specifici ambiti della propria attività, generando benessere collettivo e diffuso. L’iniziativa si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: confindustria - romagna

