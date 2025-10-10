Confindustria Giovani | ora uno Youth Deal per cambiare ritmo

Capri (Na), 10 ott. (askanews) - Uno "Youth Deal" che metta al centro le forze più vive e fresche del paese, per rilanciarne le capacità produttive e assicurarne il futuro: è la proposta che arriva dai Giovani Imprenditori di Confindustria, a margine del loro 40esimo Convegno, a Capri. Maria Anghileri, presidente dei Giovani Imprenditori: Quale proposta parte da Capri? "Abbiamo detto di rimettere al centro i giovani e abbiamo parlato di filiera futura che per noi è fatta di istruzione, di natalità, di innovazione, di giovani imprese. Tre proposte: innanzitutto potenziare il fondo di garanzia per le Pmi che è funzionato molto bene negli ultimi anni, potenziare la previdenza complementare soprattutto con un occhio per i giovani e poi al centro una riforma fiscale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net