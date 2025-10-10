Confesercenti Umbria lancia una nuova società di servizi per le imprese | al via Rentri eco tracciabilità servizi

Un passo avanti decisivo nel percorso di rafforzamento e modernizzazione dei servizi alle imprese. Confesercenti Umbria annuncia ufficialmente la nascita di Rentri eco tracciabilità servizi Confesercenti Umbria srl, una nuova realtà operativa concepita per fornire alle aziende umbre strumenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

